Startlist gigante Tremblant 2025 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino si sposta in Canada a Tremblant per un weekend dedicato completamente al gigante. Doppio appuntamento tra le porte larghe e si comincia già oggi con la prima gara. Pronostico apertissimo per la vittoria, anche se le due favorite sono la neozelandese Alice Robinson e l’austriaca Julia Scheib, rispettivamente le vincitrici dei giganti di Copper Mountain e Soelden. Tanti i nomi di coloro che comunque possono lottare per il podio e per la vittoria, come la svedese Sara Hector, l’americana Paula Moltzan, ma anche la norvegese Thea Louise Stjernesund, la croata Zrinka Ljutic e la svizzera Camille Rast. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist gigante Tremblant 2025: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

