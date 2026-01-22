È stato pubblicato il trailer e annunciata la data di uscita di

L’attesa è finita e il lato oscuro non è mai stato così promettente. Lucasfilm Animation ha appena sganciato la bomba: l’iconico Zabrak che si rifiuta di morire torna protagonista assoluto. Stiamo parlando di Star Wars: Maul – Shadow Lord, la nuova serie animata che promette di colmare alcuni dei vuoti narrativi più intriganti della galassia lontana lontana. Segnatevi la data: si parte il 6 aprile in esclusiva su Disney+. In breve La nuova serie animata Star Wars: Maul – Shadow Lord arriverà su Disney+ il 6 aprile con due episodi a settimana. La storia segue Maul mentre tenta di ricostruire il suo impero criminale dopo le Clone Wars, incrociando un Padawan disilluso. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Maul è tornato: ecco il trailer e la data d’uscita di Star Wars: Maul – Shadow Lord

