Star Wars | Maul – Shadow Lord | Disney+ svela il teaser trailer della serie animata

Disney+ ha diffuso poco fa il teaser trailer di Star Wars: Maul – Shadow Lord, la nuova serie originale animata ispirata al celebre universo creato da George Lucas. Il lancio della serie animata in piattaforma è previsto per il 6 aprile 2026, con 2 episodi disponibili ogni settimana. Gli ultimi 2 episodi debutteranno il 4 maggio, in occasione della festa di Star Wars per eccellenza, lo Star Wars Day. Ambientata dopo gli eventi di Star Wars: The Clone Wars, l’avventura mostra Maul che trama per ricostruire il suo sindacato criminale su un pianeta fuori dal controllo dell’Impero. Lì incrocia il cammino di un giovane Padawan Jedi disilluso, che potrebbe diventare l’apprendista che sta cercando a sostegno della sua implacabile ricerca di vendetta. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

