Sta bene Asmau la 20enne di Casazza scomparsa dopo il turno di lavoro in zona Duomo a Milano

Asmau Abdul Nasir, 20 anni di Casazza, scomparsa nei giorni scorsi dopo il turno di lavoro in zona Duomo a Milano, è stata ritrovata. La notizia porta sollievo a familiari e amici, che avevano espresso preoccupazione per le sue condizioni. La vicenda si conclude con un esito positivo, sottolineando l'importanza della collaborazione tra le autorità e la comunità per il ritrovamento di persone scomparse.
È stata ritrovata Asmau Abdul Nasir, la ragazza di 20 anni sparita nei giorni scorsi da Casazza dopo il turno di lavoro a Milano in zona Duomo. L’associazione Penelope, impegnata nella ricerca di persone scomparse, fa sapere attraverso i propri canali social che la giovane si è messa in contatto con la famiglia. Il suo è stato un allontanamento volontario, ma quel che più importa è che è viva e sta bene. BergamoNews.🔗 Leggi su Bergamonews.it
