Casazza ore di apprensione per Asmau | da lunedì non fa rientro a casa

A Casazza, si intensifica l'attenzione su Asmau Abdul Nasir, una giovane di quasi 21 anni scomparsa da lunedì 19 gennaio. Le autorità e la comunità sono in stato di allerta, nel tentativo di rintracciarla. Ad oggi, non ci sono aggiornamenti sulla sua posizione. La famiglia chiede collaborazione e informazioni utili per fare chiarezza sulla sua scomparsa.

Casazza. È alta la preoccupazione per Asmau Abdul Nasir, una ragazza di quasi 21 anni della quale non si hanno notizie da lunedì 19 gennaio. Dopo essere uscita di casa per andare a lavorare a Milano, nella zona del Duomo, la giovane non ha più fatto rientro alla sua abitazione una volta terminato il proprio turno alle 15.30. Secondo quanto riferito dalla famiglia, Asmau è una ragazza molto abitudinaria, che non ha conoscenze: alta un metro e 65, occhi scuri, indossava un jeans largo, una giacca a vento con cappuccio nero, un copricapo nero, occhiali da vista e borsa a tracolla. I suoi cellulari risultano spenti.

