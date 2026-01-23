SS38 incidente a Poggiridenti traffico del venerdì in tilt alle porte di Sondrio

Un incidente senza feriti si è verificato alle 15.20 lungo la SS38 a Poggiridenti, causando disagi e blocchi nel traffico del venerdì alle porte di Sondrio. La situazione ha provocato rallentamenti significativi, influendo sulla circolazione nella zona. Le autorità stanno gestendo la viabilità e forniranno aggiornamenti sulla riapertura della strada.

Un incidente senza feriti, avvenuto attorno alle 15.20 lungo la SS38 a Poggiridenti, è bastato per mandare in crisi il traffico del venerdì alle porte di Sondrio. Lo scontro tra due auto dirette verso Tirano, un'Audi e una Peugeot, si è verificato all'altezza del passaggio a livello

