Incidente in via Fabio Severo | gravi danni alle auto traffico in tilt
Un incidente tra due autovetture ha coinvolto via Fabio Severo poco prima delle 15:30 di oggi, causando gravi danni ai veicoli e provocando disagi al traffico. La collisione ha provocato rallentamenti e congestioni nella zona, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine per gestire la situazione.
Un incidente tra due autovetture si è verificato in via Fabio Severo poco prima delle 15:30 di oggi 10 dicembre. A scontrarsi sono state un'Alfa romeo e una Volkswagen. Entrambe le vetture hanno riportato seri danni. Sul posto la polizia locale del Comune di Trieste, più i sanitari del 118 e i. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
