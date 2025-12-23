Sondrio chiusa via Gavazzeni e in centro il traffico natalizio va in tilt

A Sondrio, questa mattina, via Gavazzeni è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire lavori di manutenzione su uno stabile nel cuore del centro cittadino. La chiusura ha causato disagi alla viabilità, poiché l’arteria rappresenta un importante snodo di attraversamento della città. La situazione è stata gestita per limitare i disagi durante le operazioni, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza e sulla regolare circolazione.

Questa mattina via Gavazzeni è rimasta chiusa alla circolazione per l'effettuazione di alcuni lavori su uno stabile situato proprio lungo l'arteria del centro cittadino, snodo fondamentale di attraversamento da est a ovest della città.

