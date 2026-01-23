Secondo il report di Deloitte, il Real Madrid si conferma la squadra con i ricavi più elevati, raggiungendo i 1161 milioni di euro nella stagione 202425. Le italiane, invece, non sono presenti nella top 10 della classifica. La graduatoria evidenzia le differenze tra club europei, con il club spagnolo in testa e le squadre italiane che, al momento, occupano posizioni inferiori.

Nessuno come il Real Madrid. I blancos hanno stabilito, come riportato da Football Money League di Deloitte, un nuovo record in termini di ricavi: 1161 milioni di euro per la stagione 202425. Oltre un miliardo di ricavi che fanno del Real Madrid la società più remunerativa al mondo. Alle sue spalle brillano il Barcellona (975 milioni) e il Bayern Monaco (861). A seguire PSG, quarto con 837 milioni, Liverpool (836), Manchester City (829), Arsenal (822) Manchester United (793), Tottenham (673) e Chelsea (584). Di fatto, sei club inglesi nella Top 10. E le italiane? L’Inter, nonostante una stagione con tante finali, è “solo” 11° con 538 milioni di fatturato. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Squadre con i ricavi più alti, il report: il Real Madrid sopra a tutti. Male le italiane, nessuna è in top 10. La classifica

Il Real Madrid sfonda il miliardo, nessuna italiana nella top ten: la nuova classifica mondiale dei ricavi dei clubIl Real Madrid supera il miliardo di euro di ricavi, consolidando la sua posizione tra i club più redditizi al mondo.

Real, più di un miliardo di ricavi! Inter, l'exploit Champions non basta, nessuna italiana in top 10L'analisi di Deloitte sulla stagione 2024-2025 evidenzia i risultati delle principali società calcistiche europee.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Ricavi delle squadre nel 2024-2025: quanto sono cresciute Inter, Milan e Juve; Calcio: 3 italiane nella top 20 delle squadre più ricche del mondo. Inter guida con 537 milioni di ricavi; Squadre Serie A fuori da top 10 ricavi al mondo, Inter prima italiana con 537 milioni: la classifica; Real e Barcellona, regine d’Europa con due miliardi di ricavi.

Calcio Europeo sempre più ricco. Real in vetta per ricavi, italiane fuori da top10Il ranking di Deloitte registra numeri in crescita per i conti delle 20 squadre più ricche nel pallone, sempre più impegnate a valorizzare asset commerciali e stadio. Le europee sono sempre padrone, m ... msn.com

Real e Barcellona, regine d’Europa con due miliardi di ricaviNella stagione 2024/25 i primi 20 club censiti europei dalla Money League di Deloitte hanno generato per la prima volta più di 12 miliardi di giro d’affari ... ilsole24ore.com

Calcio: 3 italiane nella top 20 delle squadre più ricche del mondo. Inter guida con 537 milioni di ricavi economymagazine.it/calcio-3-itali… #inter #juve #milan #economymagazine x.com

GAZZETTA DELLO SPORT: “Inter-Napoli scontro tra ricavi: in prospettiva al netto di un raggiungimento medio tra playoff e ottavi di finale di Champions da parte di entrambe le squadre, l’Inter rispetto all'ultimo bilancio perderebbe un centinaio di milioni di ricav - facebook.com facebook