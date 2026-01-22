L'analisi di Deloitte sulla stagione 2024-2025 evidenzia i risultati delle principali società calcistiche europee. Real Madrid si conferma leader con oltre un miliardo di ricavi, mentre Inter e altre italiane non compaiono tra le prime posizioni. I Blancos dominano la classifica, seguiti da Bayern Monaco e Barcellona. Uno sguardo obiettivo ai dati che riflettono le tendenze economiche e sportive del panorama calcistico internazionale.

Il Real Madrid continua a guidare la classifica europea dei ricavi, davanti a Barcellona e Bayern Monaco. Nessuna italiana nella top ten, nonostante l’exploit dell’Inter nell’ultima Champions. È questa la fotografia scattata dalla Football Money League di Deloitte, relativa alla stagione 2024-25. I Blancos salgono a quota 1161 milioni di euro, unico club al mondo a superare il miliardo, con un +23% dei proventi commerciali. Torna sul podio, al secondo posto, il Barcellona, a quota 975 milioni, spinto dalla vendita dei posti premium (70 milioni una tantum) del nuovo Camp Nou, non ancora completato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Real, più di un miliardo di ricavi! Inter, l'exploit Champions non basta, nessuna italiana in top 10

