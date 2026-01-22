Il Real Madrid sfonda il miliardo nessuna italiana nella top ten | la nuova classifica mondiale dei ricavi dei club

Il Real Madrid supera il miliardo di euro di ricavi, consolidando la sua posizione tra i club più redditizi al mondo. L’Italia non è presente nella top ten, una classifica dominata da club spagnoli e inglesi. Questa situazione riflette le dinamiche attuali del calcio internazionale, dove le economie e le strategie di mercato influenzano significativamente i risultati finanziari delle società.

L’ Italia è fuori dalle prime dieci società di calcio a livello mondiale per ricavi, una classifica dominata da Spagna e Inghilterra. Per la prima volta, i 20 club con i maggiori ricavi del calcio mondiale hanno superato complessivamente i 12 miliardi di euro di fatturato, secondo la 29esima edizione della Football Money League pubblicata dal Deloitte Sports Business Group. Questo risultato record segna un aumento dell’ 11% dei ricavi cumulati rispetto alla stagione precedente, con le tre principali fonti di ricavo che hanno raggiunto livelli mai registrati prima. Il Real Madrid conserva la leadership della Money League, avendo generato ricavi prossimi a 1,2 miliardi di euro nella stagione 202425. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Real, più di un miliardo di ricavi! Inter, l'exploit Champions non basta, nessuna italiana in top 10L'analisi di Deloitte sulla stagione 2024-2025 evidenzia i risultati delle principali società calcistiche europee.

