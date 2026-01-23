Sam Raimi ha annunciato ufficialmente di non dirigere Spider-Man 4, chiarendo le ragioni di questa scelta. Dopo aver diretto la prima trilogia con Tobey Maguire e il film La casa, il regista ha deciso di non tornare sul progetto. Questa decisione segna un punto di svolta per la saga cinematografica dell’Uomo Ragno, lasciando i fan in attesa di novità e aggiornamenti sul futuro della serie.

Il regista de La casa e della prima trilogia cinematografica dell'Uomo Ragno con Tobey Maguire sul grande schermo chiude le porto ad un ritorno. Tobey Maguire, per coloro che sono cresciuti agli inizi degli anni 2000, è il volto di Peter ParkerSpider-Man nella trilogia di Sam Raimi, inaugurata nel 2002 con il primo film e chiusa nel 2007 con Spider-Man 3. Da tempo circolano voci sulla possibilità che Raimi possa tornare per Spider-Man 4. Del resto, Tobey Maguire è già tornato ad interpretare Peter Parker nel film del Marvel Cinematic Universe, Spider-Man: No Way Home, al fianco delle altre versioni cinematografiche di Spider-Man, Andrew Garfield e Tom Holland. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Man 4, Sam Raimi categorico: "Non tornerò a dirigere il film: ecco il motivo"

Leggi anche: Kate Hudson conferma: "Ho rifiutato il ruolo di Mary Jane in Spider-Man diretto da Sam Raimi"

Leggi anche: Kate Hudson ha rifiutato il ruolo di Mary Jane in “Spider-Man” di Sam Raimi

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Un nuovo rumor su Avengers: Doomsday mette nei guai lo Spider-Man di Tobey Maguire; Sam Raimi ha una critica da fare ai cinecomic, ma non è quella che vi aspettate; Black Cat, il film non è mai stato realizzato perché: La protagonista trattata in modo orribile; Avengers: Doomsday, c'è anche Hulk? La risposta di Mark Ruffalo lascia poco spazio ai dubbi.

Spider-Man 4, Sam Raimi torna ancora una volta sul film con Tobey Maguire e spiega perché difficilmente accadràSam Raimi torna ancora una volta sulle possibilità concrete di realizzare un quarto film di Spider-Man con protagonista Tobey Maguire e spiega perché difficilmente accadrà. comingsoon.it

Sam Raimi offre un aggiornamento definitivo su Spider-Man 4 a quattro anni dalla reunion della MarvelSam Raimi chiarisce perché Spider-Man 4 con Tobey Maguire non verrà mai realizzato, chiudendo ogni speranza dei fan. cinefilos.it

Il nuovo film di SAM RAIMI (regista de La Casa, la prima trilogia di Spider-Man e Drag Me To Hell) arriva al cinema il 29 gennaio! Prevendite aperte per "SEND HELP", acquista il tuo biglietto sul nostro sito o nell'app Notorious Cinemas #NotoriousExperie - facebook.com facebook