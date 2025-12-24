L'attrice, mentre era ospite del talk show condotto da Andy Cohen, ha parlato della scelta che ha portato Kirsten Dunst a ottenere l'iconico ruolo. Kate Hudson ha rivelato una curiosità legata al suo passato rispondendo a una domanda di un fan legata ai film di Spider-Man. L'attrice, ospite del talk show Watch What Happens Live, ha infatti confermato di aver rifiutato il ruolo di Mary Jane Watson nel primo adattamento dei fumetti diretto da Sam Raimi. Il rifiuto all'iconico ruolo di Mary Jane Durante la trasmissione condotta da Andy Cohen, Kate Hudson ha ammesso: "Sì, l'ho rifiutato. E ora, quando ci ripenso, si tratta di una di quelle cose che mi fanno dire: 'Sarebbe stato bello essere in un film di Spider-Man'". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Kate Hudson conferma: "Ho rifiutato il ruolo di Mary Jane in Spider-Man diretto da Sam Raimi"

Leggi anche: Spider-Man 4: a che punto è il sequel di Sam Raimi con Tobey Maguire?

Leggi anche: Spider-Man 4: il film di Sam Raimi con Tobey Maguire è ancora possibile

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Kate Hudson conferma: "Ho rifiutato il ruolo di Mary Jane in Spider-Man diretto da Sam Raimi" - L'attrice, mentre era ospite del talk show condotto da Andy Cohen, ha parlato della scelta che ha portato Kirsten Dunst a ottenere l'iconico ruolo. movieplayer.it