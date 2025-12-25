kate hudson ha rifiutato il ruolo di mary jane in spider man di sam raimi

Kate Hudson ha rivelato che nel 2002 avrebbe dovuto interpretare Mary Jane Watson nel film originale della Sony “ Spider-Man “, ma rifiutò il ruolo che alla fine andò a Kirsten Dunst. La star ha confermato di aver detto “no” al ruolo e ha rivelato il film che ha girato al suo posto nella puntata di lunedì di “Watch What Happens Live” con il presentatore Andy Cohen. “ È una di quelle cose a cui ripenso e penso: ‘Sarebbe stato bello essere in un film di Spider-Man’ “, ha detto. “ Ma allo stesso tempo, ho fatto un film intitolato ‘Four Feathers’. Ho incontrato Heath Ledger, che è diventato un caro amico, e ho vissuto un’esperienza che non avrei mai potuto vivere “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

