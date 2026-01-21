Federica uccisa con 23 coltellate Scuole di Roma al gelo ASCOLTA il podcast di oggi 21 gennaio

In questa puntata di RomaToday, ascoltiamo le ultime notizie di mercoledì 21 gennaio 2026. Tra gli aggiornamenti, il tragico episodio di Federica, uccisa con 23 coltellate, e le scuole di Roma in uno stato di emergenza. Matteo Torrioli e Valerio Valeri commentano i principali fatti della giornata in una rassegna stampa di 15 minuti, disponibile gratuitamente su Spotify, Amazon Music e Apple Podcast.

21/01 – Alta tensione Ue-Usa per la Groanlandia – Federica Torzullo uccisa da 23 coltellate – Brignone stupisce al rientro dopo l’infortunioIl dibattito internazionale si concentra sulla Groenlandia, tra tensioni tra UE e USA.

L’autopsia sul corpo di Federica Torzullo: “Uccisa con 23 coltellate al collo e al volto”Dai primi risultati dell'autopsia sulla salma di Federica Torzullo si apprende che è stata uccisa con più di 20 coltellate, principalmente al collo e al volto.

