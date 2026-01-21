Federica uccisa con 23 coltellate Scuole di Roma al gelo ASCOLTA il podcast di oggi 21 gennaio
In questa puntata di RomaToday, ascoltiamo le ultime notizie di mercoledì 21 gennaio 2026. Tra gli aggiornamenti, il tragico episodio di Federica, uccisa con 23 coltellate, e le scuole di Roma in uno stato di emergenza. Matteo Torrioli e Valerio Valeri commentano i principali fatti della giornata in una rassegna stampa di 15 minuti, disponibile gratuitamente su Spotify, Amazon Music e Apple Podcast.
Ascolta su Spotify la puntata di oggi Le notizie di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, a Roma, lette e commentate da Matteo Torrioli e Valerio Valeri nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e i.🔗 Leggi su Romatoday.it
21/01 – Alta tensione Ue-Usa per la Groanlandia – Federica Torzullo uccisa da 23 coltellate – Brignone stupisce al rientro dopo l’infortunioIl dibattito internazionale si concentra sulla Groenlandia, tra tensioni tra UE e USA.
L’autopsia sul corpo di Federica Torzullo: “Uccisa con 23 coltellate al collo e al volto”Dai primi risultati dell'autopsia sulla salma di Federica Torzullo si apprende che è stata uccisa con più di 20 coltellate, principalmente al collo e al volto.
Anguillara, l’autopsia di Federica Torzullo: uccisa da 23 coltellate. Procura contesta femminicidio a Carlomagno. Domani l’udienza di convalida del fermo nei confronti del marito. Secondo quanto apprende LaPresse, l’esame sul corpo della vittima ha rivelato - facebook.com facebook
Federica Torzullo è stata uccisa con 23 coltellate: la Procura di Civitavecchia ora contesta al marito il nuovo reato di femminicidio, oltre che l'occultamento di cadavere x.com
