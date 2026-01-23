Spacciano droga ai ragazzini vicino al cimitero | arrestato anche un monzese

Nel quartiere di Novedrate, un’attività di spaccio di droga ai danni di minorenni è stata scoperta e neutralizzata. Le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo, residente a Monza, coinvolto in questa rete di traffico. Il continuo andirivieni di giovani, tra i 15 e i 18 anni, davanti al cimitero, aveva attirato l’attenzione delle autorità, che hanno avviato un’indagine per contrastare il fenomeno.

