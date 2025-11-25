Sorpreso mentre spaccia la droga nascosta anche al cimitero | arrestato 27enne
Negli ultimi giorni i finanzieri del Comando Provinciale di Pisa hanno intensificato la lotta contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, con servizi specifici concentrati in alcune zone e località della Provincia. E' in questo contesto che i militari del Gruppo di Pisa hanno svolto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
SPACCIA IN CENTRO A BOLZANO: ESPULSO La polizia di Stato ha arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì un giovane cittadino tunisino, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso a spacciare in via Wolkenstein a #Bolzano. Una pattuglia della volante ha n
#Bologna. Spaccio di stupefacenti: sorpreso con coca e 22mila €, arrestato
Monza, tenta di nascondere la droga con la scarpa: arrestato pusher in via Buonarroti - L'uomo, gambiano 27enne, ha provato ad occultare alla vista degli agenti dei cristalli di MDMA e ketamina in polvere.