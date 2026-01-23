Sostegni per gli impianti irrigui e il benessere degli allevamenti | dalla Regione 30 milioni per le imprese

Sul portale del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Puglia 2023-2027 è stato pubblicato un avviso pubblico che riguarda sostegni per impianti irrigui e il benessere degli allevamenti. L'iniziativa, con un investimento di 30 milioni di euro dalla Regione, offre opportunità di finanziamento per le imprese agricole interessate. Sono disponibili dettagli sulle modalità di partecipazione, i requisiti e i termini di presentazione delle domande.

È disponibile sul portale del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Puglia 2023-2027 l'avviso pubblico dedicato agli investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale, in cui sono indicati, altresì, le modalità e i termini di partecipazione."Un intervento da 30 milioni di.

