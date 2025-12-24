Allevamenti la Regione pubblica il bando per il benessere degli animali | sostegni per oltre 20 milioni
Oltre 20 milioni di euro per garantire il benessere degli animali negli allevamenti dell'Isola. La Regione Siciliana, tramite l'assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, ha pubblicato il bando per assegnare i sostegni economici 2026 ad allevatori singoli o. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
