sos bullismo e disagio giovanile via ai centri territoriali del rispetto

L’aumento di casi di bullismo e cyberbullismo tra i giovani ha evidenziato la necessità di interventi mirati. Per questo, sono stati attivati i Centri territoriali del rispetto, coinvolgendo docenti e genitori in formazione e sensibilizzazione. Questi momenti di confronto sono fondamentali per promuovere un ambiente scolastico e familiare più consapevole e rispettoso, contribuendo a contrastare il disagio giovanile e a favorire una crescita più serena.

Oltre un migliaio di docenti la scorsa settimana, più di 1.800 genitori bresciani ieri sera, per la formazione su bullismo e cyberbullismo la dicono lunga su quanto sia forte, tra scuole e famiglie, l’esigenza di capire cosa stia succedendo ai più giovani. A Brescia una risposta sta arrivando dalla rete Cyberdefenders scuole connesse, che vede come capofila l’Ic Reti Levi Montalcini di Iseo. Ma l’attenzione, anche alla luce di casi di cronaca come quello di La Spezia, è sempre più alta, tanto che proprio in questi giorni è nato anche il Comitato regionale Lombardia dell’ Osservatorio nazionale sul bullismo e il disagio giovanile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Claudia Conte nominata Portavoce dell’Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile: curerà comunicazione e progetti educativi dedicati alla prevenzione nelle scuole italianeClaudia Conte è stata nominata Portavoce dell'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile.

Leggi anche: Ddl consenso informato, Sgambato: “Escludere infanzia e primaria dall’educazione al rispetto compromette prevenzione di violenza e disagio giovanile”

