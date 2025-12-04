Ddl consenso informato Sgambato | Escludere infanzia e primaria dall’educazione al rispetto compromette prevenzione di violenza e disagio giovanile
L'approvazione alla Camera del disegno di legge sul consenso informato in ambito scolastico, che subordina l'educazione sessuo-affettiva nella scuola secondaria al consenso delle famiglie ed esclude completamente infanzia e primaria, rappresenta secondo Camilla Sgambato "un grave passo indietro culturale ed educativo". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
