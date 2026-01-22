Eternia prende vita | Il trailer italiano di Masters of the Universe

Amazon MGM Studios ha rilasciato il trailer ufficiale in italiano di *Masters of the Universe*. Il film, basato sull’iconico franchise dei giocattoli Mattel, rappresenta un nuovo adattamento live-action che porta sul grande schermo i personaggi e le storie di Eternia. Questo primo sguardo offre un’anteprima delle atmosfere e dei protagonisti del film, atteso da fan e appassionati di lunga data.

Amazon MGM Studios ha svelato oggi – come da promessa – il trailer ufficiale in italiano di  Masters of the Universe, l’atteso adattamento live-action che riporta sul grande schermo l’iconico franchise dei giocattoli Mattel. Il film diretto da  Travis Knight si presenta come un’avventura epica dalle tinte fantasy, che punta a re-immaginare la mitologia del celebre He-Man per una nuova generazione di spettatori senza però tradire l’estetica e il fascino della serie animata originale degli anni ’80. La pellicola segue le origini del principe Adam il quale, grazie alla Spada del Potere, si trasforma nel leggendario He-Man per difendere il regno di Eternia dalle forze oscure di Skeletor. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

