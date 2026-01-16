Sondaggio la prima Supermedia 2026 punisce il Pd E FdI vola | le cifre

Il primo sondaggio Supermedia del 2026 conferma le tendenze emerse a fine 2025, evidenziando un calo del Pd e una crescita di FdI. I dati offrono uno sguardo aggiornato sulla situazione politica attuale, riflettendo gli ultimi sviluppi e le preferenze degli italiani. Analizzare questi risultati aiuta a comprendere le dinamiche dei principali schieramenti in vista delle future consultazioni elettorali.

La prima Supermedia del 2026 consegna, come era prevedibile, un quadro tutto sommato simile a quello lasciato a fine 2025. Nonostante la relativa, scarsità di sondaggi pubblicati nei pochi giorni trascorsi dalla ripresa delle attività da parte degli istituti demoscopici, emergono comunque alcuni spunti interessanti. Il primo è lo stato di salute decisamente positivo di FdI che torna sopra il 30% e del centrodestra che nel complesso guadagna oltre un punto rispetto a fine dicembre. Per contro, nello stesso periodo, tra le forze di opposizione si assiste a un certo riequilibrio a favore del Pd (+0,5% ) a scapito di M5s ( -0,7% ). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sondaggio, la prima Supermedia 2026 punisce il Pd. E FdI vola: le cifre Leggi anche: Supermedia 2025, per il Pd un anno di stallo. Domina FdI: tutte le cifre Leggi anche: Sondaggio Supermedia, FdI sopra il 30% e Pd in caduta libera: la sentenza Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Vola Fdi nella prima supermedia dei sondaggi dell’anno; Sondaggi politici, il 2026 inizia bene per FdI: il partito della premier sopra il 30%. Il Pd guadagna su M5S; Sondaggio, la prima Supermedia 2026 punisce il Pd. E FdI vola: le cifre | .it; Sondaggi confermano FdI sopra 30%, Pd ‘recupera’ su M5s. Sondaggi politici, il 2026 inizia bene per FdI: il partito della premier sopra il 30%. Il Pd guadagna su M5S - La prima supermedia youtrend dell’anno conferma il buon momento anche per il centrodestra, che guadagna oltre un punto rispetto all’ultima rilevazione. quotidiano.net

Sondaggi politici, ripartono Fratelli d’Italia e il Pd: in crescita tutto il centrodestra e i dem - Gli ultimi sondaggi premiano Fratelli d'Italia e Pd, stando alla Supermedia. lanotiziagiornale.it

Sondaggi politici 2026/ FdI +8% sul Pd, Conte ‘pasdaran’ al 14%. Fiducia Ministri: Giorgetti-Crosetto al top - Fanpage con balzo M5s sopra 14%, Meloni a +8% sul Pd (e senza rivali nel Centrodestra). ilsussidiario.net

Sette italiani su dieci vorrebbero lasciare il lavoro prima dei 67 anni, ma solo una minoranza è consapevole dell’impatto che longevità e sistema contributivo hanno sull’importo dell’assegno. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio Moneyfarm sul futuro previd facebook

Sondaggi politici: Meloni prima tra i leader, seguono Tajani e Conte x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.