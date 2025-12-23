Nel 2025, i dati delle Supermedia evidenziano un anno di stabilità per il Partito Democratico, mentre Fratelli d’Italia mantiene la prima posizione. Con l’approssimarsi del 2026, i sondaggi offrono un quadro aggiornato delle tendenze politiche in Italia, fornendo un’analisi utile per capire gli equilibri tra le principali forze. Questa sintesi si basa sulle rilevazioni aggregate di Youtrend e Agi, riflettendo l’andamento complessivo dei partiti nel corso dell’anno passato

Il 2026 è alle porte ed ecco che i sondaggisti si apprestano a fare il bilancio. Tra i primi YoutrendAgi che hanno diffuso la Supermedia con l'andamento aggregato dei partiti nel 2025. Nella media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, la somma delle liste di centrodestra è leggermente calata tra gennaio e dicembre (dal 48,5 al 48,1 per cento), mentre sono cresciuti lievemente i centristi (dal 7,1 al 7,7 per cento) e l’asse PD-M5S-AVS (dal 40,5 al 40,8). In ogni caso i numeri non aiutano le opposizioni a superare le forze al governo, che sono saldamente al primo posto. Intanto, l'ultima rilevazione del 2025 non ha visto grandi scossoni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Supermedia 2025, per il Pd un anno di stallo. Domina FdI: tutte le cifre

