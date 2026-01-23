Sondaggi politici Fratelli d’Italia e Pd in crescita | sono i partiti che guadagnano di più da fine 2025

Secondo gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia e il Partito Democratico registrano un incremento nei consensi a fine 2025. Tuttavia, i distacchi tra i principali partiti rimangono sostanzialmente stabili, senza significativi cambiamenti nelle posizioni di rilievo. Questi dati riflettono una situazione di stabilità nel panorama politico italiano, con margini limitati di variazione nelle preferenze degli elettori.

I distacchi tra i principali partiti restano sostanzialmente invariati, senza alcun importante movimento. Ma gli ultimi sondaggi, raccolti nella Supermedia Youtrend per Agi, evidenziano qualche variazione rispetto alle rilevazioni di fine anno e, in particolare, a quelle raccolte il 29 dicembre. La Supermedia, viene spiegato, è più “solida” rispetto a quella della scorsa settimana che analizzava sempre le differenze tra fine anno e l’ultima settimana. Stavolta, con qualche rilevazione in più, si ha un dato maggiormente consolidato riguardante gli scostamenti rispetto a fine dicembre, con spostamenti dei consensi leggermente più attenuati rispetto a quelli emersi sette giorni fa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Sondaggi politici, guadagnano Fratelli d’Italia, Pd e Forza Italia ma aumenta il distacco tra Meloni e SchleinSecondo gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia mantiene il suo vantaggio, rafforzando la propria posizione rispetto alle altre forze politiche.

Sondaggi politici: crescita per Pd e Fratelli d’ItaliaI sondaggi politici del 2026 indicano una stabilità nelle intenzioni di voto, con crescita per Pd e Fratelli d’Italia.

