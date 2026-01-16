Sondaggi politici | crescita per Pd e Fratelli d’Italia

I sondaggi politici del 2026 indicano una stabilità nelle intenzioni di voto, con crescita per Pd e Fratelli d’Italia. La prima Supermedia Agi-Youtrend mostra un quadro stabile rispetto alla fine del 2025, nonostante la limitata diffusione di nuovi dati a causa della ripresa delle attività degli istituti demoscopici. Questi risultati offrono un quadro chiaro della situazione politica attuale, caratterizzata da continuità e consolidamento delle posizioni.

Il 2026 si apre in continuità con la fine del 2025 sul fronte delle intenzioni di voto. È quanto emerge dalla prima Supermedia Agi-Youtrend, che fotografa un quadro politico sostanzialmente stabile nonostante il numero limitato di sondaggi diffusi dopo la ripresa dell’attività degli istituti demoscopici. Il dato più rilevante riguarda Fratelli d’Italia, che supera nuovamente la soglia del 30 per cento, attestandosi al 30,2 per cento (+0,6), mentre l’intero centrodestra registra una crescita complessiva di oltre un punto rispetto a fine dicembre. All’interno dell’area di opposizione, nello stesso arco temporale, si osserva invece un parziale riequilibrio: il Partito democratico sale al 22,4 per cento (+0,5), mentre il Movimento 5 stelle arretra al 12,0 per cento (-0,7). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sondaggi politici: crescita per Pd e Fratelli d’Italia Leggi anche: Sondaggi politici, ripartono Fratelli d’Italia e il Pd: in crescita tutto il centrodestra e i dem Leggi anche: Sondaggi politici: Fratelli d’Italia domina, il PD avanza piano, M5S in perdita Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sondaggi politici: l’anno comincia con un calo di Fratelli d’Italia. Sale il Pd; Sondaggio politico del 12/01/26: come andrebbe se si votasse oggi. Calo FdI, sale il PD; Sondaggi politici: FdI si conferma primo partito ma perde consenso, il Pd guadagna terreno; Sondaggio politico SWG La7 oggi martedì 13 gennaio, Meloni e FdI in caduta, sale il Pd di Elly Schlein. Sondaggi politici: Fratelli d’Italia in vetta, in aumento i consensi di Pd e Forza Italia - Sondaggi politici: Fratelli d’Italia conferma il primato tra i partiti italiani, in aumento i consensi di Pd e Forza Italia, cala il Movimento 5 stelle. corrierenazionale.it

Sondaggi politici, ripartono Fratelli d’Italia e il Pd: in crescita tutto il centrodestra e i dem - Gli ultimi sondaggi premiano Fratelli d'Italia e Pd, stando alla Supermedia. lanotiziagiornale.it

Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici: FdI in calo ma sempre in testa, sorride il Pd, Movimento 5 Stelle stabile - Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte vive una situazione di stabilità, rimanendo fermo al 12,7% come nell’ultima rilevazione di dicembre. blitzquotidiano.it

SONDAGGI POLITICI: DISASTRO CLAMOROSO, UN PARTITO PERDE TUTTO

Sondaggi politici: crescono FdI e Pd, male M5S x.com

Sondaggi politici, le intenzioni di voto: stabile Fdi, risale il M5S. Tutti i DATI - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.