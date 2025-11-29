Kostic che ritorno per l' uomo in più della Juve | ecco i suoi numeri al fanta

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buon inizio di stagione per il serbo, che sembrava ai margini del progetto bianconero dopo il rientro dal prestito al Fenerbahçe. Ecco i suoi numeri e la sua media al Fantacampionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

kostic che ritorno per l uomo in pi249 della juve ecco i suoi numeri al fanta

© Gazzetta.it - Kostic, che ritorno per l'uomo "in più" della Juve: ecco i suoi numeri al fanta

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Juventus, ritorno di fiamma per Kostic: si tratta anche oltre mezzanotte | ESCLUSIVO - Per l’esterno serbo c’è un ritorno di fiamma del Galatasaray La sessione estiva di mercato in Italia chiude ... Si legge su calciomercato.it

Lazio, ritorno di fiamma per Kostic: il giocatore ha dato l'ok al trasferimento in biancoceleste - Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, in vista della possibile cessione di Correa, la Lazio è tornata con forza ... Da m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Kostic Ritorno Uomo Pi249