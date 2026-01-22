' Ma quale software spia' Flora smonta l' allarme sul ministero della Giustizia

Flora analizza il recente episodio riguardante il ministero della Giustizia, evidenziando come non si tratti di un caso di software spia o di un “Watergate digitale”. La vicenda rappresenta piuttosto un ulteriore esempio delle tensioni tra innovazione tecnologica, politica e percezione pubblica, spesso alimentate da malintesi o informazioni non verificabili. Un'occasione per riflettere sulla corretta interpretazione degli episodi legati alla sicurezza digitale e alla tutela dei dati.

(Adnkronos) - Non un “Watergate digitale”, ma l'ennesimo cortocircuito tra tecnologia, politica e percezione pubblica. È questa la conclusione a cui arriva il docent ed esperto di cybersicurezza Matteo Flora, che nell'ultima puntata del suo video-podcast Ciao Internet analizza e smonta la polemica sul presunto “software spia” installato nei computer del ministero della Giustizia. Secondo la narrazione emersa dopo un'inchiesta di Report, il ministero disporrebbe di uno strumento capace di accedere ai computer dei magistrati senza lasciare traccia. Una ricostruzione che, secondo Flora, non regge a una verifica tecnica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Giustizia, l'ombra di un software spia sui computer dei magistrati: l'inchiesta di Report

«Software spia nei pc dei magistrati», l'ultima denuncia di Report: «Il ministero fu avvertito: Palazzo Chigi silenziò il problema»

Argomenti discussi: Software-spia nei pc di 40mila magistrati. La denuncia di Report a Nordio e la replica: Pattumiera di fake news; Software spia nei pc dei magistrati, Nordio conferma che esiste; Possibile spiare i pc dei magistrati? Nordio si dimetta e Meloni spieghi: opposizioni…; Barbareschi attacca Ranucci: Bellavia mi spia da due anni.

Report: 'Software spia nelle procure'. Il Pd: 'Meloni riferisca'

Giustizia, cosa c'è da sapere sulla vicenda dei software spia nei pc dei magistrati

