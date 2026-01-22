‘Ma quale software spia’ L’esperto smonta l’allarme sul ministero della Giustizia

Recentemente si è diffuso l’allarme riguardo a presunti software spia nel contesto del ministero della Giustizia. Tuttavia, l’esperto intervistato smonta questa narrativa, evidenziando come si tratti più di un fraintendimento tra tecnologia, politica e percezione pubblica, piuttosto che di un vero e proprio “Watergate digitale”. Un’analisi sobria e obiettiva dei fatti permette di chiarire la reale portata di quanto accaduto.

(Adnkronos) – Non un "Watergate digitale", ma l'ennesimo cortocircuito tra tecnologia, politica e percezione pubblica. È questa la conclusione a cui arriva il docent ed esperto di cybersicurezza Matteo Flora, che nell'ultima puntata del suo video-podcast Ciao Internet analizza e smonta la polemica sul presunto "software spia" installato nei computer del ministero della Giustizia.

