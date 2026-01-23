Snowboard Coppa del Mondo | vince ancora Fischnaller! March sul podio

Nella Coppa del Mondo di snowboard, Roland Fischnaller conferma la sua esperienza e competitività, vincendo ancora una gara importante. Buone prestazioni anche per March, che conquista un posto sul podio nel PGS di Simonhöhe, in Austria. Questi risultati testimoniano la costanza degli atleti italiani nel panorama internazionale degli sport invernali.

L’Italia stupisce ancora nello snowboard con un grandissimo Fischnaller. Bene anche March nel PGS di Simonhöhe (Austria) Se si parla di campioni negli sport invernali, non si può non nominare Roland Fischnaller. Il 45enne si è subito riscattato dopo un weekend negativo a Bansko ed è riuscito a vincere il PGS di Simonhöhe, la tappa in Austria della Coppa del Mondo. Nella big final non c’è stato nulla da fare neanche per l’eroe di casa Fabian Obmann, che si è piazzato a +0.40. Il momento magico di Fischnaller continua, ma è piuttosto riduttivo parlare solo di un momento, visto tutto ciò che è riuscito a vincere il campione italiano nel corso della sua carriera.🔗 Leggi su Sportface.it

Snowboard, Italia super in Coppa del Mondo: Fischnaller vince. Dietro di lui March e FelicettiL’Italia domina la scena della Coppa del Mondo di snowboard, con Fischnaller che si aggiudica la vittoria, seguito da March e Felicetti sul podio di Cortina.

Snowboard: in Coppa del Mondo Maurizio Bormolini torna subito sul gradino più alto del podioMaurizio Bormolini, dopo un breve recupero, è tornato a distinguersi nella Coppa del Mondo di snowboard, riconquistando il podio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Visa FIS Snowboard Alpine World Cup - Mylin Teaser | FIS Snowboard

Argomenti discussi: Snowboard, Coppa del Mondo: successo per Perathoner, terzo posto per Luchini; Coppa del Mondo Snowboard, Elisa Caffont vince gigante parallelo di Bansko; Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso, doppietta azzurra nello slalom parallelo di Bad Gastein: altro trionfo per l'Italia in Coppa del mondo di snowboard; LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026 in DIRETTA: Caffont regina di Bulgaria! Quarto posto per Dalmasso, Zamfirov vince davanti al suo pubblico.

Roland Fischnaller esagerato! Suo anche il PGS di Simonhöhe, terza vittoria stagionale in Coppa del MondoSNOWBOARD - Lo squadrone azzurro delle specialità alpine riprende la sua marcia e sulle nevi di Simonhöhe esulta ancora con Roland Fischnaller, che nel PGS cent ... eurosport.it

Snowboard, Coppa del Mondo: ancora un successo per PerathonerLa spedizione azzurra del Para Snowboard si conferma ancora una volta protagonista sulla scena internazionale. repubblica.it

Roland Fischnaller esagerato! Sulle nevi di Simonhöhe (Austria), Roland Fischnaller ha dominato il gigante parallelo di Coppa del Mondo di snowboard, battendo in finale l’austriaco Fabian Obmann e conquistando la terza vittoria stagionale nel circuito, c - facebook.com facebook

Nuova medaglia d'oro per Emanuel Perathoner, atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa #GSPD, che a Lenk (Svizzera), nella gara di Coppa del Mondo di snowboard Paralimpico, sale sul gradino più alto del podio nella specialità Snowboard Cross - c x.com