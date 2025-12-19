Snowboard Italia super in Coppa del Mondo | Fischnaller vince Dietro di lui March e Felicetti

L’Italia domina la scena della Coppa del Mondo di snowboard, con Fischnaller che si aggiudica la vittoria, seguito da March e Felicetti sul podio di Cortina. Un’affermazione storica per il settore maschile, che ha raccolto l’intero podio iridato a Carezza, in Trentino Alto Adige, dimostrando il talento e la forza del nostro snowboard nazionale.

Cortina – Una super Italia Maschile conquista l’intero podio iridato a Carezza, in Trentino Alto Adige. Nella tappa italiana della Coppa del Mondo di Snowboard individuale, Roland Fischnaller piazza la prima posizione e dietro di lui, gli altri azzurri, Aaron March e Mirko Felicetti. E’ stato uno splendido slalom gigante parallelo (PGS), il quarto della stagione in corso. E’ una storica tripletta tricolore. Fischnaller fa il 23esimo trionfo individuale e il numero 13 in gigante: “Una grande vittoria, una grande finale con March. Un successo che vale tantissimo, ho vinto nel 2014 e tornare a vincere dopo l’infortunio di fine novembre significa tantissimo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Snowboard, Carezza tutta azzurra: Fischnaller trionfa davanti a March e Felicetti Leggi anche: Italia dominante nella Coppa del mondo di snowboard. Felicetti trionfa ancora nel gigante parallelo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Supercoppa italiana: Rocchi pensa a Guida per la finale, ma solo se non ci sarà il Napoli; Snowboard, tripletta azzurra in Coppa del mondo: vince il 45enne Fischnaller; Dove vedere in tv Napoli-Milan, Supercoppa Italiana 2025: orario semifinale, programma, streaming; Coppa del mondo di snowboard, Fischnaller vince a Carezza: risultati Italia. Snowboard, è grand'Italia in Coppa del Mondo: a Carezza vince Fischnaller, podio tutto azzurro - Per la quarta volta piazziamo nostri atleti su tutti i gradini del podio ... msn.com

Snowboard: la Coppa del Mondo si sposta a Carezza, l’Italia punta nuovamente alla vittoria - Dopo lo spettacolo serale in quel di Cortina d'Ampezzo, si sposta a Carezza, restando dunque in Italia, la Coppa del Mondo di snowboard parallelo che ... oasport.it

Supercoppa italiana 2025/2026: calendario, regolamento e dove vederla in tv - Il torneo, al quale prenderanno parte quattro formazioni, si disputerà dal 18 al 22 dicembre in Arabia Saudita ... today.it

Un ordinario giovedì di dicembre si è rivelato una giornata da record per il movimento azzurro delle discipline olimpiche invernali. Sulle nevi di casa di Carezza, teatro del quarto gigante parallelo del circuito di Coppa del Mondo di snowboard, l’ITALIA si è con - facebook.com facebook

Podio tutto azzurro Fischnaller vince a Carezza davanti a March e Felicetti. Dominio totale dell’Italia nel gigante parallelo. #Snowboard #Carezza #TeamItalia x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.