Snowboard Italia super in Coppa del Mondo | Fischnaller vince Dietro di lui March e Felicetti

L’Italia domina la scena della Coppa del Mondo di snowboard, con Fischnaller che si aggiudica la vittoria, seguito da March e Felicetti sul podio di Cortina. Un’affermazione storica per il settore maschile, che ha raccolto l’intero podio iridato a Carezza, in Trentino Alto Adige, dimostrando il talento e la forza del nostro snowboard nazionale.

Cortina – Una super Italia Maschile conquista l’intero podio iridato a Carezza, in Trentino Alto Adige. Nella tappa italiana della Coppa del Mondo di Snowboard individuale, Roland Fischnaller piazza la prima posizione e dietro di lui, gli altri azzurri, Aaron March e Mirko Felicetti. E’ stato uno splendido slalom gigante parallelo (PGS), il quarto della stagione in corso. E’ una storica tripletta tricolore. Fischnaller fa il 23esimo trionfo individuale e il numero 13 in gigante: “Una grande vittoria, una grande finale con March. Un successo che vale tantissimo, ho vinto nel 2014 e tornare a vincere dopo l’infortunio di fine novembre significa tantissimo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

