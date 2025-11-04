Facevano sparire le auto pignorate E le rivendevano a pezzi all’estero

Cesena, 4 novembre 2025 – C’è anche una 67enne di Cesena, titolare di un’agenzia di pratiche auto, fra le persone denunciate dalla Polizia di Stato di Forlì per traffico illecito di autovetture, che venivano sottratte agli Enti creditori grazie a documenti falsi, per poi essere rivendute all’estero, oppure ricavarne pezzi da reimmettere sul mercato. Il tutto è accaduto nei giorni scorsi, quando la Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Forlì ha denunciato a piede libero per falso documentale, sostituzione di persona e truffa, uno straniero 33enne titolare, nel ferrarese, di un autosalone e una 67enne titolare di un’agenzia di pratiche auto a Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Facevano sparire le auto pignorate. E le rivendevano a pezzi all’estero

