Smog Bollino verde | migliora la qualità dell’aria

In base alle previsioni ARPAE e al possibile sforamento dei valori limite di PM10, si prevede un miglioramento della qualità dell’aria. Per questo motivo, domani, sabato 24 gennaio 2026, non saranno adottate misure emergenziali o restrittive legate alla qualità dell’aria. La situazione resta monitorata e si continuerà a fornire aggiornamenti in caso di eventuali variazioni.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.