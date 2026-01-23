Smog Bollino verde | migliora la qualità dell’aria
In base alle previsioni ARPAE e al possibile sforamento dei valori limite di PM10, si prevede un miglioramento della qualità dell’aria. Per questo motivo, domani, sabato 24 gennaio 2026, non saranno adottate misure emergenziali o restrittive legate alla qualità dell’aria. La situazione resta monitorata e si continuerà a fornire aggiornamenti in caso di eventuali variazioni.
Smog a Parma, migliora la qualità dell’aria: domani niente misure emergenzialiA Parma, la qualità dell’aria sta lentamente migliorando dopo giorni di livelli elevati di polveri sottili.
Migliora la qualità dell'aria in Piemonte: Verbania la città capoluogo con l'aria più pulitaIn Piemonte, Verbania si distingue come la città con l’aria più pulita, contribuendo al benessere dei suoi abitanti.
Allarme smog, bollino rosso in tutta l’Emilia-Romagna: quali sono le limitazioni in vigoreGiovedì 15 e venerdì 16 sono valide le misure emergenziali. Meglio però il report di Arpae: nel 2025 la qualità dell’aria è migliorata. Priolo: Bene, peccato che la manovra abbia tagliato 52 milioni ... msn.com
Romagna, smog alle stelle e scatta il bollino rosso: da domani stop ai Diesel Euro 5 e misure d'emergenza facebook
Smog, bollino rosso su tutta l’Emilia-Romagna: scattano le misure emergenziali x.com
