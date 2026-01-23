Smog Bollino verde | migliora la qualità dell’aria

Da parmatoday.it 23 gen 2026

In base alle previsioni ARPAE e al possibile sforamento dei valori limite di PM10, si prevede un miglioramento della qualità dell’aria. Per questo motivo, domani, sabato 24 gennaio 2026, non saranno adottate misure emergenziali o restrittive legate alla qualità dell’aria. La situazione resta monitorata e si continuerà a fornire aggiornamenti in caso di eventuali variazioni.

