Smog a Parma migliora la qualità dell’aria | domani niente misure emergenziali

A Parma, la qualità dell’aria sta lentamente migliorando dopo giorni di livelli elevati di polveri sottili. Per domani, le misure emergenziali non saranno in vigore, segnando un passo avanti nel recupero della normalità ambientale. È importante continuare a monitorare la situazione e adottare comportamenti responsabili per contribuire alla tutela della salute pubblica.

Dopo alcuni giorni di valori elevati di polveri sottili, la qualità dell’aria a Parma mostra segnali di miglioramento. Secondo le proiezioni dell’ARPAE, domani, martedì 6 gennaio 2026, non saranno attivate le misure emergenziali previste in caso di superamento dei limiti giornalieri di PM10.Ciò. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

