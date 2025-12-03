Scopri la Ferrari Fashion School | corsi esclusivi e open day per futuri professionisti della moda

Entra nel mondo della moda con i corsi esclusivi della Ferrari Fashion School, ideali per aspiranti designer e professionisti del settore. Sviluppa le tue competenze creative e tecniche attraverso un programma formativo all'avanguardia, che ti preparerà ad affrontare le sfide del mercato della moda contemporanea. Unisciti a noi e trasforma la tua passione in una carriera di successo!

Velocità, stile e Natale alle porte! Scopri i nuovi Ray-Ban Ferrari da Ottica Prisma, il regalo perfetto per chi ama distinguersi.

La sfilata di fine anno di Ferrari Fashion School, o come gli studenti del terzo anno hanno interpretato il tema "Living Matters" - Alla sfilata di fine anno di Ferrari Fashion School, dal tema "Living Matters", ogni studente ha avuto l'occasione di presentare un look, in nome di una visione della moda inclusiva e di grande ...

Milano Design Week 2023: Ferrari Fashion School torna con Talent in Store - Dopo l'edizione estiva del 2022, Ferrari Fashion School ripropone il 21 e il 22 aprile, in occasione della Milano Design Week, Talent In Store, il progetto di promozione e valorizzazione dei talenti ...

Anna Lottersberger nominata Managing Director e Direttrice Accademica di Ferrari Fashion School - Lottersberger ha maturato una vasta esperienza sia in ambito aziendale che accademico con incarichi di docenza ed education management in Italia, in Cina, in Libano e a Singapore.