Smantellato il drive-in della cocaina tra viale Vittoria e via dei Mille | due arresti

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Parma hanno smantellato un’attività di spaccio di cocaina, operativa tra viale Vittoria e via dei Mille. L’intervento ha portato all’arresto di due persone e alla conclusione di un’indagine che evidenziava il ruolo di questa area come punto di distribuzione di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce in un’azione più ampia di contrasto al traffico illecito nella città.

Smantellato il drive-in della cocaina tra viale Vittoria e viale dei Mille: pusher ingoia 13 dosi e aggredisce i carabinieriBlitz del carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile nel parcheggio tra viale Vittoria e via dei Mille, divenuto teatro di un incessante viavai di auto e biciclette per lo spaccio di stupefacenti. gazzettadiparma.it

