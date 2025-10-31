Oltre un chilo tra cocaina e crack spacciatori catturati | covo smantellato

31 ott 2025

Covo dello spaccio smantellato. I carabinieri di Foligno hanno arrestato un 21enne incensurato e un 25enne con precedenti, entrambi di origini albanesi, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I due sono stati catturati con più di un chilo tra cocaina e crack e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

