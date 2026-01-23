Smantellato il supermercato brianzolo della droga | 2 chili di stupefacenti e due arresti
I carabinieri di Cantù hanno smantellato un'organizzazione di spaccio che operava principalmente tra i giovani di età compresa tra 15 e 18 anni. Durante l'operazione sono stati sequestrati oltre due chili di stupefacenti e sono stati arrestati due giovani italiani. L'intervento ha contribuito a contrastare il fenomeno del consumo di droga tra i minorenni nella zona brianzola.
Un giro di spaccio ben organizzato, rivolto principalmente a giovanissimi tra i 15 e i 18 anni, è stato sgominato dai carabinieri di Cantù con un'operazione che ha portato all'arresto di due giovani italiani e al sequestro di oltre due chili di sostanze stupefacenti.
Il supermercato della droga davanti al cimitero: spaccio ai ragazzini, blitz dei carabinieri e due arrestiÈ stato segnalato il via vai di giovani davanti al cimitero di Novedrate, dove si sospetta un'attività di spaccio di droga.
Smantellato il supermercato brianzolo della droga: 2 chili di stupefacenti e due arresti
