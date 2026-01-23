Smantellato il supermercato brianzolo della droga | 2 chili di stupefacenti e due arresti

I carabinieri di Cantù hanno smantellato un'organizzazione di spaccio che operava principalmente tra i giovani di età compresa tra 15 e 18 anni. Durante l'operazione sono stati sequestrati oltre due chili di stupefacenti e sono stati arrestati due giovani italiani. L'intervento ha contribuito a contrastare il fenomeno del consumo di droga tra i minorenni nella zona brianzola.

