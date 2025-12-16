Skicross Sandra Naeslund mattatrice in Coppa del Mondo | tris ad Arosa e allungo Jole Galli eliminata

Sandra Naeslund si riconferma protagonista dello skicross in Coppa del Mondo, conquistando la terza vittoria consecutiva ad Arosa. La gara si è rivelata un successo per la campionessa svedese, mentre Jole Galli è stata eliminata. La disciplina, che farà parte delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, continua ad appassionare gli appassionati di sci freestyle.

Sandra Naeslund si conferma insuperabile e ha infilato la terza vittoria consecutiva nella Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse svedese ha giganteggiato in lungo e in largo sulla pista breve di Arosa, priva di particolari difficoltà tecniche e caratterizzata da una sola curva significativa: dopo i due successi siglati settimana scorsa a Val Thorens, la Campionessa Olimpica di Pechino 2022 e due volte Campionessa del Mondo ha ribadito ancora una volta la propria caratura tecnica, ottenendo il 42mo successo nel massimo circuito internazionale itinerante. Oasport.it

