skicross sandra naeslund torna a vincere in coppa del mondo jole galli esce ai quarti

Jole Galli sta faticando in questo avvio di stagione, se si toglie la quarta piazza conseguita nella gara-2 in Val Thorens. La livignasca non ha trovato il miglior feeling possibile con la pista di San Candido, dove è andato in scena il quinto appuntamento della Coppa del Mondo di skicross, è stata eliminata ai quarti di finale. L’azzurra ha chiuso al quarto posto nella serie vinta dalla francese Marielle Berger Sabbatel davanti alla canadese Hannah Schmidt e alla svedese Linnea Mobaerg, chiudendo così al quindicesimo posto complessivo. La svedese Sandra Naeslund ha rispettato il pronostico della vigilia e ha vinto la quarta gara stagionale, ritornando a imporsi dopo la terza piazza di ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ad Howden e Näslund i successi in gara 2 a San Candido; Galli è 15/a, Deromedis 16/o - Il canadese Reece Howden e la svedese Sandra Näslund si sono imposti nella seconda sfida della tappa di Coppa del Mondo di SkiCross a San Candido, in provincia di Bolzano. fisi.org