Skicross Sandra Naeslund torna a vincere in Coppa del Mondo Jole Galli esce ai quarti
Jole Galli sta faticando in questo avvio di stagione, se si toglie la quarta piazza conseguita nella gara-2 in Val Thorens. La livignasca non ha trovato il miglior feeling possibile con la pista di San Candido, dove è andato in scena il quinto appuntamento della Coppa del Mondo di skicross, è stata eliminata ai quarti di finale. L’azzurra ha chiuso al quarto posto nella serie vinta dalla francese Marielle Berger Sabbatel davanti alla canadese Hannah Schmidt e alla svedese Linnea Mobaerg, chiudendo così al quindicesimo posto complessivo. La svedese Sandra Naeslund ha rispettato il pronostico della vigilia e ha vinto la quarta gara stagionale, ritornando a imporsi dopo la terza piazza di ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it
