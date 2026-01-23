Siviglia-Athletic Bilbao sabato 24 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici I Leones possono uscire definitivamente dal brutto periodo

Analisi e aggiornamenti su Siviglia-Athletic Bilbao, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 18:30. Approfondiamo formazioni ufficiali, quote e pronostici, evidenziando le prospettive delle due squadre. Dopo un periodo difficile, i Leones cercano una vittoria importante per risalire la china, mentre gli andalusi vogliono confermare il loro stato di forma e riaccendere le speranze in classifica.

Siviglia–Athletic Bilbao è una delle sfide del sabato di Liga e solo qualche anno fa rappresentava una sfida di alta classifica: nel maggio del 2021 gli andalusi persero in casa coi baschi in un momento in cui stavano sognando anche di competere per il titolo mentre ora la realtà è diversissima. Al momento i Sevillistas.

