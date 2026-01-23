Siviglia-Athletic Bilbao sabato 24 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Alta tensione al Sanchez Pizuan

Analisi e aggiornamenti sulla sfida Siviglia-Athletic Bilbao, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 18:30 al Sanchez Pizjuan. Approfondiamo formazioni, quote e pronostici, considerando le dinamiche attuali delle due squadre. Un confronto che, pur con un passato di alta tensione, riflette le recenti evoluzioni di una sfida storica nel contesto della Liga.

Siviglia–Athletic Bilbao è una delle sfide del sabato di Liga e solo qualche anno fa rappresentava una sfida di alta classifica: nel maggio del 2021 gli andalusi persero in casa coi baschi in un momento in cui stavano sognando anche di competere per il titolo mentre ora la realtà è diversissima. Al momento i Sevillistas. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Siviglia-Celta Vigo (lunedì 12 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Posticipo ad alta tensione al Sanchez Pizjuan

Liga, Muriqi abbatte l'Athletic Bilbao, il Villarreal cade a SivigliaVedat Muriqi show. L'ex centravanti della Lazio è il protagonista assoluto degli anticipi della ventesima giornata della Liga (iniziati con il successo del Real Madrid sul Levante). L'attaccante trasc ... msn.com

