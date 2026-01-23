Siviglia-Athletic Bilbao sabato 24 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici I Leones possono uscire definitivamente dal brutto periodo

Analisi e aggiornamenti sulla partita Siviglia-Athletic Bilbao, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 18:30. Verranno fornite formazioni, quote e pronostici per comprendere meglio le prospettive delle due squadre. I Leones cercano una vittoria per uscire dal difficile periodo, mentre gli andalusi desiderano consolidare la propria posizione in classifica. Un confronto che, nonostante le recenti difficoltà, mantiene il suo valore sportivo e strategico.

Siviglia–Athletic Bilbao è una delle sfide del sabato di Liga e solo qualche anno fa rappresentava una sfida di alta classifica: nel maggio del 2021 gli andalusi persero in casa coi baschi in un momento in cui stavano sognando anche di competere per il titolo mentre ora la realtà è diversissima.

