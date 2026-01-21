camera di commercio fabrizio schiavoni nominato nuovo segretario generale

Fabrizio Schiavoni è stato nominato nuovo segretario generale della Camera di Commercio della Romagna, che comprende le province di Forlì-Cesena e Rimini. La nomina, ufficializzata il 30 ottobre, introduce un nuovo referente per le attività istituzionali e amministrative dell'ente. La sua presenza mira a favorire un miglior sviluppo del territorio e a consolidare i rapporti con le imprese locali.

Un volto nuovo alla Camera di Commercio della Romagna (Forlì-Cesena e Rimini). Ha preso ufficialmente servizio il nuovo segretario generale, Fabrizio Schiavoni, designato il 30 ottobre scorso. La nomina ufficiale è giunta il 9 gennaio scorso. Schiavoni ha preso parte da subito ai lavori di Unioncamere Emilia-Romagna e, nella stessa giornata, accompagnato dal presidente Carlo Battistini, ha incontrato personalmente i dipendenti delle sedi di Forlì e di Rimini, segnando così l’inizio di un percorso basato sull’ascolto e sulla condivisione con la struttura. "È per me un onore assumere la guida operativa di una Camera dinamica e importante come quella della Romagna – ha detto –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Manager esperto per le imprese. Insediato Fabrizio SchiavoniSi tratta di Fabrizio Schiavoni, 63 anni, originario di Fano, laurea in giurisprudenza a Urbino con un master in scienza dell’innovazione nella pubblica amministrazione alla Cattolica di Milano. Nel ... msn.com

