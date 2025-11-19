Dreaming San Marino Song Contest | si parte con i casting il 20 novembre

Giovedì 20 novembre inizia la fase di Casting a San Marino per “Dreaming San Marino Song Contest”, il contest dedicato agli artisti emergenti che vogliono accedere a “San Marino Song Contest” che a sua volta decreta il rappresentante della Repubblica di San Marino per l’Eurovision Song Contest. Attese a San Marino migliaia di persone. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio 2026. “Dreaming San Marino Song Contest” registra oltre 300 iscrizioni provenienti da ben 24 Paesi in tutto il mondo, con la Spagna in prima linea. Giovedì 20 novembre inizia la fase cruciale dei Casting a San Marino presso San Marino Outlet Experience. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Dreaming San Marino Song Contest: si parte con i casting il 20 novembre

