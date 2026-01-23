Simeup e Simeu | No ai medici pensionati nei Pronto soccorsi

La Simeup e la Simeu si oppongono all’emendamento al Milleproroghe che permette ai medici pensionati di lavorare nei Pronto soccorso fino a 72 anni. La proposta mira a colmare le carenze di personale, ma solleva questioni legate alla qualità delle cure e alla sostenibilità del sistema sanitario. La discussione resta aperta su un tema cruciale per la sicurezza e l’efficienza delle emergenze mediche.

La Simeup e la Simeu contro l’emendamento al Milleproroghe che prevede il prolungamento dell’attività lavorativa fino a 72 anni per sopperire alla carenza di personale negli ospedali.Tipo e Riccardi: «Servono assunzioni stabili e programmate» No ai medici pensionati nei Pronto soccorsi, i medici di emergenza-urgenza della Simeup (Società italiana medicina emergenza urgenza pediatrica) e della. 🔗 Leggi su 2anews.it

simeup e simeu no ai medici pensionati nei pronto soccorsi

