Simeup e Simeu | No ai medici pensionati nei Pronto soccorsi

La Simeup e la Simeu si oppongono all’emendamento al Milleproroghe che permette ai medici pensionati di lavorare nei Pronto soccorso fino a 72 anni. La proposta mira a colmare le carenze di personale, ma solleva questioni legate alla qualità delle cure e alla sostenibilità del sistema sanitario. La discussione resta aperta su un tema cruciale per la sicurezza e l’efficienza delle emergenze mediche.

La Simeup e la Simeu contro l'emendamento al Milleproroghe che prevede il prolungamento dell'attività lavorativa fino a 72 anni per sopperire alla carenza di personale negli ospedali. Tipo e Riccardi: «Servono assunzioni stabili e programmate» No ai medici pensionati nei Pronto soccorsi, i medici di emergenza-urgenza della Simeup (Società italiana medicina emergenza urgenza pediatrica) e della Simeu si oppongono all'emendamento al Milleproroghe che vieta ai medici pensionati di lavorare nei pronto soccorso fino a 72 anni. La proposta di prolungare l'attività dei medici pensionati nei Pronto soccorso solleva diverse criticità.

