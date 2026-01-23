No ai medici pensionati nei Pronto soccorsi

La proposta di prolungare l’attività dei medici pensionati nei Pronto soccorso solleva diverse criticità. La Simeup e la Simeu si oppongono all’emendamento del Decreto Milleproroghe, ritenendo che la soluzione alla carenza di personale debba essere trovata attraverso misure strutturali e di lungo termine, piuttosto che affidarsi all’esperienza dei medici in pensione. Un approccio più sostenibile è fondamentale per garantire qualità e sicurezza nell’assistenza sanitaria.

Emergenza-urgenza sotto pressione, ma la soluzione non può essere il ritorno dei medici in pensione. È netta la posizione della Simeup e della Simeu contro l'emendamento al Decreto Milleproroghe che prevede il prolungamento dell'attività lavorativa dei medici fino a 72 anni per far fronte alla carenza di personale negli ospedali italiani. Una misura che, secondo le società scientifiche di riferimento per la medicina di emergenza-urgenza, rischia di trasformarsi in un palliativo incapace di affrontare le reali criticità del sistema sanitario. I Pronto soccorsi rappresentano uno dei punti più delicati del Servizio sanitario nazionale, luoghi in cui si concentrano complessità clinica, pressione assistenziale e carichi di lavoro estremamente elevati.

