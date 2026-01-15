Influenza Riccardi Simeu | Pronto soccorso in tilt e pazienti in barella

L’aumento dei casi di influenza di tipo K sta mettendo sotto pressione i pronto soccorso, causando disagi e ritardi nell’assistenza. Questa situazione mette in luce le criticità strutturali del Sistema sanitario nazionale, evidenziando l’importanza di interventi mirati per migliorare l’efficienza e la capacità di risposta dei servizi di emergenza.

L'impennata di accessi al pronto soccorso dovuti all' influenza K sta mandando in tilt i servizi di emergenza, evidenziando le criticità strutturali del nostro Servizio sanitario nazionale. In molti ospedali, un numero crescente di pazienti staziona in barella nei corridoi, nell'attesa che si liberi un posto letto in reparto. È il fenomeno del ' boarding ', che incide su tempi di attesa, qualità delle cure e carico di lavoro degli operatori. Mancata prevenzione. "È un problema rilevante. Come al solito però, invece di approntare per tempo strategie organizzative come reparti tampone e unità di crisi, si interviene quando il problema è già esploso.

