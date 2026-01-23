Signorini denuncia Google | è guerra per i video di Corona su Falsissimo

Alfonso Signorini ha presentato una denuncia contro Google per i video di Fabrizio Corona ancora disponibili online, nonostante le richieste di rimozione. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio che coinvolge anche Meta e TikTok, evidenziando le sfide sulla gestione dei contenuti online e la tutela della reputazione. La questione mette in luce le responsabilità delle piattaforme digitali nel controllo dei materiali pubblicati dagli utenti.

Alfonso Signorini fa causa a Google per i video non rimossi di Fabrizio Corona. E ora tocca a Meta e TikTok. Ecco gli ultimi aggiornamenti! Alfonso Signorini alza il tiro. Stavolta, nel mirino, c’è un colosso: Google. Motivo? Non ha rimosso i video di Fabrizio Corona diffusi sul programma “Falsissimo”, nonostante diffide ufficiali. Il conduttore non ci sta e, tramite i suoi avvocati, annuncia una querela contro Google Italia e Google Ireland. L’accusa è chiara: concorso in diffamazione aggravata e continuata. Ma non finisce qui. Signorini prepara l’artiglieria anche per Meta e TikTok. La battaglia è appena iniziata e si gioca su un terreno scivoloso, tra diritti digitali e libertà d’espressione. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

Alfonso Signorini contro Google, denuncia per non aver rimosso i contenuti di Fabrizio Corona e FalsissimoAlfonso Signorini ha presentato una denuncia contro Google Italy e Google Ireland, accusandoli di non aver rimosso contenuti diffamatori riguardanti Fabrizio Corona e Falsissimo.

Alfonso Signorini querela Google: ha negato di rimuovere i video di Corona diffusi su FalsissimoAlfonso Signorini ha presentato una querela contro Google, accusando l’azienda di non aver rimosso i video di Fabrizio Corona diffusi su Falsissimo, nonostante la richiesta di eliminazione.

