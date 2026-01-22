Alfonso Signorini querela Google | ha negato di rimuovere i video di Corona diffusi su Falsissimo

Alfonso Signorini ha presentato una querela contro Google, accusando l’azienda di non aver rimosso i video di Fabrizio Corona diffusi su Falsissimo, nonostante la richiesta di eliminazione. I legali dell’editore evidenziano come la mancata azione di Google rappresenti una violazione e un ostacolo alla tutela della reputazione. Questa vicenda sottolinea l’importanza di un intervento tempestivo nelle piattaforme digitali per garantire il rispetto delle normative e dei diritti.

I legali di Alfonso Signorini denunciano il colosso tech: "Non hanno rimosso i contenuti illeciti di Fabrizio Corona". Pronti esposti anche contro Meta e TikTok. Intanto l'avvocato Chiesa a Fanpage.it: "Non siamo in Russia, la censura non esiste".🔗 Leggi su Fanpage.it

Alfonso Signorini ha risposto in tv al video di Fabrizio Corona che lo riguarda #alfonsosignorini

