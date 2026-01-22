Alfonso Signorini querela Google | ha negato di rimuovere i video di Corona diffusi su Falsissimo

Da fanpage.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alfonso Signorini ha presentato una querela contro Google, accusando l’azienda di non aver rimosso i video di Fabrizio Corona diffusi su Falsissimo, nonostante la richiesta di eliminazione. I legali dell’editore evidenziano come la mancata azione di Google rappresenti una violazione e un ostacolo alla tutela della reputazione. Questa vicenda sottolinea l’importanza di un intervento tempestivo nelle piattaforme digitali per garantire il rispetto delle normative e dei diritti.

I legali di Alfonso Signorini denunciano il colosso tech: "Non hanno rimosso i contenuti illeciti di Fabrizio Corona". Pronti esposti anche contro Meta e TikTok. Intanto l'avvocato Chiesa a Fanpage.it: "Non siamo in Russia, la censura non esiste".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Falsissimo, Corona accusa Signorini: boom di visualizzazioni su Youtube – Video

Leggi anche: Antonio Medugno querela Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione: «L’inchiesta di Falsissimo? Ci sono anche altri elementi»

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Alfonso Signorini ha risposto in tv al video di Fabrizio Corona che lo riguarda #alfonsosignorini

Video Alfonso Signorini ha risposto in tv al video di Fabrizio Corona che lo riguarda #alfonsosignorini

Argomenti discussi: Da Erba la nuova querela contro Signorini, Fabrizio Corona: Gli sbattiamo in faccia la seconda denuncia; Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e minacce: richiesto il divieto dell'uso dei social; Chi è il comasco che ha querelato Signorini: le ultime indiscrezioni; Signorini querela Corona blocco online del gossip contestato da ex conduttore del GF Vip.

alfonso signorini querela googleAlfonso Signorini querela Google: ha negato di rimuovere i video di Corona diffusi su FalsissimoI legali di Alfonso Signorini denunciano il colosso tech: Non hanno rimosso i contenuti illeciti di Fabrizio Corona ... fanpage.it

alfonso signorini querela googleAlfonso Signorini sfida i colossi del web, la battaglia legale contro Google, Meta e Tiktok: «Non hanno rimosso i video diffusi da Corona»Alfonso Signorini ha deciso di non restare in silenzio di fronte a una campagna diffamatoria che dura da settimane. I suoi legali, gli avvocati ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.